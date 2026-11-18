У Ємені хусити просунулися до прибережного району Хор-Омейр, що приблизно за 100 км на захід від Адена — фактичної столиці країни. Водночас наземний наступ на Аден навряд чи є неминучим, повідомляє The National із посиланням на джерела у сфері безпеки та експертів.

Відступ антихуситських сил

Останніми днями сили, що протистоять хуситам, залишили низку важливих позицій, передусім поблизу південно-західного міста Таїз. Там упродовж кількох тижнів тривали бої. За словами єменського посадовця у сфері безпеки, після територіальних здобутків хусити опинилися приблизно за 100 км від Адена.

Експерт із безпеки та політики Алі аш-Шаабані заявив, що захоплення Адена створило б загрозу міжнародному судноплавству та могло б відкрити хуситам шлях до острова Сокотра, Червоного моря й Африканського Рогу. На його думку, угруповання також може зосередитися на боях проти антихуситських сил у східних провінціях Хадрамаут і Шабва або на протистоянні біля кордону із Саудівською Аравією.

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Можлива облога замість штурму

Хусити заявили, що не мають наміру атакувати Аден. Джерело в Сані, яку угруповання контролює з 2014 року, також стверджує, що хусити не прагнуть установити контроль над Баб-ель-Мандебською протокою, оскільки вона вже перебуває в зоні досяжності їхніх ракет. За його словами, вереснева операція, під час якої угруповання взяло під контроль стратегічний порт Моха на Червоному морі, була спрямована на убезпечення протоки, а не на її перекриття.

Аш-Шаабані вважає, що хусити можуть вдатися не до окупації Адена, а до його облоги, подібної до ситуації в Таїзі. За даними видання, хусити оточили місто та сили, союзні уряду Ємену, з жовтня. Через це мільйони жителів опинилися під загрозою гуманітарної кризи та обмеженого доступу до продовольства, пального, води й медичних товарів.

Проблеми координації

У понеділок Саудівська Аравія, яка очолює антихуситську коаліцію, змінила її командувача Фахда аль-Салмана на Файяда ар-Рувайлі. У середу Єменський парламент також ухвалив закон, який класифікує хуситів як терористичне угруповання; одна зі статей документа передбачає, що члени організації не отримають імунітету в межах майбутнього врегулювання. Аналітики Інституту вивчення війни пов'язують військові поразки сил, союзних уряду Ємену, з їхньою роздробленістю та браком координації.

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