Хусити заявили про 22 загиблих внаслідок авіаудару — The Hindu

У Ємені внаслідок авіаударів по житлових будинках у селі Аль-Шарія поблизу столиці Сани загинули щонайменше 22 людини, ще 30 були поранені. За словами речника підконтрольного хуситам Міністерства охорони здоров’я Аніса аль-Асбахі, серед поранених переважно жінки та діти.

Заява хуситів

Як повідомляє The Hindu, аль-Асбахі звинуватив у завданні ударів Саудівську Аравію. Агентство AP не змогло незалежно перевірити ці твердження, а Міністерство інформації Саудівської Аравії не надало негайного коментаря у відповідь на запит агентства.

Речник також заявив, що удари вразили кілька будинків в Аль-Шарії, а наступні атаки були спрямовані на рятувальників. Кадри телеканалу Al-Masirah, який контролюють хусити, показали, як до місцевої лікарні доставляли постраждалих, зокрема дітей. На відео із села також були видно зруйновані будинки та пил у повітрі.

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Ескалація бойових дій

Напередодні, 6 листопада, авіаудар по ринку на півдні Ємену забрав життя щонайменше 30 людей, заявляли представники хуситів. Хусити та підтримувані Саудівською Аравією єменські військові взаємно звинуватили одне одного в цій атаці.

У матеріалі зазначається, що бойові дії в Ємені посилилися після того, як улітку зірвалося багаторічне перемир’я. Хусити, яких підтримує Іран, контролюють Сану, північ і захід країни, тоді як їхні підтримувані Саудівською Аравією опоненти базуються на півдні та сході Ємену.

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