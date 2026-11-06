Хусити заявили про 30 загиблих на ринку в Ємені — NDTV

Єменські хусити заявили, що внаслідок кількох ударів по ринку в місті Аль-Вазія провінції Таїз загинули 30 людей. За даними підконтрольного хуситам міністерства охорони здоров’я, ще восьмеро людей дістали поранення, а рятувальники шукали тіла під завалами.

Заява хуситів

Представник міністерства охорони здоров’я хуситів Аніс аль-Асбахі заявив, що ринок атакувала саудівська авіація. Військовий речник угруповання Ях’я Сарі також стверджував, що літаки, з яких завдали ударів, вилетіли в п’ятницю із саудівської бази Хаміс-Мушайт.

Про це повідомляє NDTV з посиланням на заяви сторін конфлікту. Район у провінції Таїз, де розташований ринок, перебуває під контролем хуситів і став ареною запеклих боїв після наступу угруповання у вересні.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Взаємні звинувачення

Урядові сили Ємену відкинули версію про авіаудари. Вони заявили, що хусити випустили по ринку балістичну ракету, назвавши це воєнним злочином. Місцева влада Таїза також поклала відповідальність на хуситів, заявивши про невибірковий ракетний обстріл і заперечивши, що в районі відбувалися повітряні нальоти.

Раніше в п’ятницю коаліція на чолі з Саудівською Аравією повідомила про перехоплення безпілотника в районі Мекки, не уточнивши його походження. Напередодні коаліція заявляла про перехоплення ракети хуситів поблизу Медини, однак угруповання назвало це твердження наклепом.

Читай нас у