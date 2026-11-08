Хусити заявили про 33 загиблих внаслідок удару біля Сани — Deutsche Welle

Підконтрольне хуситам міністерство охорони здоров’я Ємену заявило, що внаслідок авіаударів по селу Аль-Шарія поблизу столиці Сани загинули щонайменше 33 людини. Ще щонайменше 39 осіб дістали поранення, повідомляє Deutsche Welle.

Заява хуситської влади

Речник міністерства охорони здоров’я хуситів Аніс аль-Асбахі заявив Associated Press, що удари завдала Саудівська Аравія. За його словами, під удар потрапили кілька житлових будинків. Саудівська влада спершу не коментувала повідомлення про удар.

Пов’язаний із хуситами телеканал Al-Masirah показав кадри, які, за його твердженням, демонструють завали після атаки та поранених у лікарні.

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Ескалація бойових дій

Хусити, яких підтримує Іран, контролюють Сану та значні території західного й північного Ємену від початку громадянської війни 2014 року. Саудівська Аравія підтримує міжнародно визнаний уряд Ємену, що базується в Адені.

За даними ООН, після посилення бойових дій загинули понад 1 600 людей, а більш як 300 тисяч були змушені залишити свої домівки. Провладні медіа також повідомили, що урядові сили відбили атаку хуситів на фронті Аль-Акруд у спірній провінції Таїз. Саудівська коаліція заявила про перехоплення ракети хуситів, запущеної в напрямку провінції Ер-Ріяд.

У п’ятницю, за інформацією представників хуситів, авіаудар по ринку на півдні Ємену забрав життя щонайменше 30 людей. Хусити та урядові сили Ємену взаємно звинуватили одне одного в причетності до цього удару.

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