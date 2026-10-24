Хусити заявили про атаки на об’єкти Саудівської Аравії — France 24

Єменські хусити, союзні з Іраном, заявили про атаки на аеропорти та нафтові об’єкти в Саудівській Аравії. Як повідомляє France 24, підтвердження цих повідомлень від саудівської влади на той момент не надходило. Також не було відомо, чи досягли атаки своїх цілей у королівстві або чи були перехоплені.

Заяви про цілі атак

Речник хуситів Ях’я Сарі повідомив, що угруповання атакувало міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді, об’єкт Saudi Aramco в Янбу, нафтопереробний завод у Рабізі, насосні станції для перекачування сирої нафти та трубопровід Схід—Захід.

За його словами, цілями також були міжнародний аеропорт імені короля Фахда в Даммамі, аеропорт у Наджрані та авіабаза в Хаміс-Мушайті. Коаліція на чолі із Саудівською Аравією заявила, що в суботу знищила дві балістичні ракети, запущені хуситами у напрямку Янбу й Таїфа.

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Удари по Адену та попередження цивільної оборони

Міністерство внутрішніх справ міжнародно визнаного уряду Ємену заявило, що дві ракети хуситів уразили штаб берегової охорони в портовому місті Аден, а третя — будівлю берегової охорони в районі Тавагі. Сарі також стверджував, що хусити атакували зосередження підтримуваних Саудівською Аравією сил у таборі Аль-Наср і на військово-морській базі в Адені. Коаліція на чолі із Саудівською Аравією не коментувала цю заяву.

Раніше того дня служба цивільної оборони Саудівської Аравії короткочасно попередила жителів Таїфа, Янбу, Мекки та Джидди про можливу небезпеку. Приблизно через 10 хвилин відомство повідомило, що загроза минула. На початку місяця хусити застерегли авіакомпанії від використання повітряного простору Саудівської Аравії, окрім повітряного простору над Меккою та Медіною.

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