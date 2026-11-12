Хусити заявили про атаку на нафтопровід і об’єкт у Янбу — The Hindu

Єменські хусити 12 листопада заявили, що їхні сили атакували саудівський нафтопровід Схід—Захід, а також нафтовий об’єкт у портовому місті Янбу на Червоному морі. Про це повідомляє The Hindu.

Заява хуситів

Янбу є містом-портом на Червоному морі, де завершується маршрут нафтопроводу Схід—Захід. У матеріалі також опубліковане архівне супутникове зображення ремонту та спорудження обхідної ділянки цього нафтопроводу після пошкодження внаслідок атаки безпілотника поблизу Аль-Дхекри в провінції Медина 22 вересня 2026 року.

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Роль маршруту до Янбу

Нафтопровід Схід—Захід став важливішим для Саудівської Аравії, найбільшого у світі експортера сирої нафти, оскільки дає змогу постачати нафту на ринок в обхід Ормузької протоки. Як зазначає The Hindu, Іран заблокував Ормузьку протоку на початку війни на Близькому Сході. Протока розташована з іншого боку Аравійського півострова від маршруту, що веде до Янбу.

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