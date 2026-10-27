Хусити заявили про ракетний удар по НПЗ Рас-Таннура — Der Spiegel

Єменські хусити заявили, що зупинили просування сил противника в напрямку стратегічної протоки Баб-ель-Мандеб, а також атакували кілька об’єктів у Саудівській Аравії. Як повідомляє Der Spiegel, серед заявлених цілей — Міністерство оборони в Ер-Ріяді та нафтопереробний завод Рас-Таннура, найбільший у королівстві.

Заяви про бої біля протоки

За твердженням угруповання, сили противника, які наступали з півдня до Баб-ель-Мандебської протоки, були атаковані важким озброєнням і балістичними ракетами. Хусити також заявили про численні втрати серед противника та знищення кількох військових автомобілів. Незалежно перевірити ці повідомлення неможливо.

Громадянська війна в Ємені, за даними видання, знову загострилася на тлі війни з Іраном. Підтримувані Іраном хусити під час наступу захопили значні частини західного узбережжя Червоного моря та просувалися в інших провінціях. Уряд Ємену за підтримки союзних формувань і Саудівської Аравії намагається відтіснити повстанців.

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Атака на нафтопереробний завод

Хусити стверджують, що ракета влучила по НПЗ Рас-Таннура, спричинивши пожежу на території підприємства. Офіційних коментарів із Саудівської Аравії на момент публікації не було. Завод розташований на узбережжі Перської затоки, на захід від Ормузької протоки, і має потужність переробки 555 тисяч барелів нафти на добу. До комплексу також належить морський термінал.

Майже весь нафтовий експорт Саудівської Аравії проходить через два головні порти — Рас-Таннура на узбережжі Перської затоки та Янбу на Червоному морі. Обидва об’єкти раніше зазнавали атак хуситів. Попри ескалацію в Ємені, ціна бареля нафти Brent у вівторок знизилася на 1,47% — до 114,01 долара.

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