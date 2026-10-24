Хусити заявили про щонайменше 12 загиблих після авіаудару поблизу Сани — Der Spiegel

Рух хуситів заявив про щонайменше 12 загиблих і кількох поранених після авіаудару на заході від столиці Ємену Сани. Відповідальність за атаку хусити поклали на Саудівську Аравію, повідомляє Der Spiegel.

Ракетні атаки на Саудівську Аравію

За кілька годин після повідомлення про авіаудар єменські хусити оголосили про атаки на території Саудівської Аравії. Їхній військовий представник Ях’я Сарі заявив, що цілями були міжнародний аеропорт Ер-Ріяда, об’єкт нафтової компанії Aramco, нафтопереробний завод і трубопровід зі сходу на захід країни.

Саудівська цивільна оборона повідомила про перехоплення двох балістичних ракет. Уранці того ж дня служба також на короткий час попереджала про можливі повітряні атаки.

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Повідомлення про удари в Ємені

Очевидці розповіли про авіаудари на захід від Сани та дим, що здіймався в цій місцевості. Хуситський телеканал Al Masirah повідомив, що портове місто Моха зазнало приблизно 20 авіаударів. Саудівська сторона на той момент не підтверджувала цих атак.

Підтримуваний Саудівською Аравією уряд Ємену зі свого боку заявив, що по позиціях берегової охорони в південному портовому місті Аден випустили ще три ракети. За даними видання, громадянська війна в Ємені знову загострилася на тлі війни з Іраном: підтримувані Іраном хусити під час наступу захопили значні території західного узбережжя Червоного моря.

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