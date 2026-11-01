Хусити захопили замок Аль-Макатіра в мухафазі Лахдж — Asharq Al-Awsat

Хусити захопили історичний замок Аль-Макатіра та просунулися до району Аль-Нафак і висот поблизу гірського перевалу Хайджат-аль-Абд у північній частині мухафази Лахдж у Ємені. Водночас урядові війська заявили, що відбили наступ хуситів на фронті Аль-Акруд на південний схід від міста Таїз, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Бої за гірські маршрути

За даними місцевих джерел, урядові сили за підтримки бригад «Гіганти» та Сил національного щита зберігають контроль над значною частиною району Аль-Макатіра. За цими даними, вони відбили атаки та знищили колони підкріплень хуситів біля підніжжя перевалу і в районі Ваді-Сук-аль-Рубу.

Урядові підрозділи продовжують контратаки, щоб повернути втрачені позиції, а також перекидають підкріплення і залучають бійців племен. Сутички на південь і південний схід від Таїза зосереджені на напрямках Аль-Акруд і Кахлан, а також у районі Аль-Дхабаб на захід від міста.

У матеріалі також ідеться про авіаудари по позиціях хуситів у районах Дхамару та Ходейди, зокрема в окрузі Байджиль. Удари завдавали також по позиціях у районі перевалу Хайджат-аль-Абд і вздовж дороги Аль-Сахі на південний захід від Таїза.

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Заява про просування в Аль-Джауфі

Паралельно єменські збройні сили, представлені Першою екстреною дивізією, оголосили про повернення військових позицій і стратегічних висот на схід від Аль-Хазма — адміністративного центру мухафази Аль-Джауф. За заявою військових, після боїв бійці хуситів залишили позиції поблизу гір Духайда.

Військові також заявили про захоплення складів зі зброєю та боєприпасами, знищення військової і броньованої техніки хуситів. Вони стверджують, що десятки бійців угруповання були вбиті або поранені, ще частину взяли в полон.

Президентська керівна рада Ємену 1 листопада видала два укази про кадрові призначення: генерал-майора Хусейна аль-Аджі Алі аль-Аваді призначили губернатором мухафази Аль-Байда, а генерал-майора Аміна Алі аль-Акімі — губернатором Аль-Джауфа та командувачем військової осі Аль-Джауф.

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