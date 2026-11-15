Хусити звільнили 600 утримуваних осіб у Сані — Anadolu Agency

Рух хуситів в односторонньому порядку звільнив 600 утримуваних осіб у Сані, столиці Ємену. Це підтвердив Міжнародний комітет Червоного Хреста, повідомляє Anadolu Agency.

Роль МКЧХ

У МКЧХ заявили, що їхні представники провели приватні співбесіди з утримуваними особами перед звільненням та надали допомогу для їхнього гідного повернення додому. Організація наголосила, що не визначала, кого саме і скільки людей звільнятимуть.

За даними МКЧХ, звільнення ініціював Національний комітет у справах полонених хуситів. Воно не відбувалося в межах Стокгольмської угоди. Комітет також заявив, що готовий на запит сторін виступати нейтральним посередником у майбутніх звільненнях, переміщеннях і репатріації утримуваних у зв'язку з конфліктом у Ємені.

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Заява представника хуситів

Очільник Національного комітету хуситів у справах полонених Абдул Кадер аль-Муртада підтвердив звільнення 600 людей. За його словами, від початку війни в Ємені рух хуситів в односторонньому порядку звільнив загалом 2612 утримуваних осіб.

Негайного коментаря уряду Ємену щодо цього оголошення не було. У грудні 2018 року уряд Ємену та хусити після переговорів у Стокгольмі домовилися про обмін полоненими й утримуваними особами. Тоді їхня кількість з обох сторін перевищувала 15 тисяч.

Минулого місяця МКЧХ повідомляв про звільнення хуситами 159 утримуваних осіб. Збройний конфлікт у Ємені триває від вересня 2014 року, коли хусити захопили Сану та кілька інших провінцій. У березні 2015 року коаліція на чолі із Саудівською Аравією втрутилася на підтримку міжнародно визнаного уряду Ємену.

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