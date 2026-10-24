Хуситські медіа заявили про загибель трьох людей у Сані — NDTV World

За даними NDTV World, пов’язаний із хуситами телеканал Al-Masirah заявив про серію саудівських авіаударів по столиці Ємену Сані та губернаторству Сана. За твердженням телеканалу, один з ударів влучив у житловий будинок у Сані, внаслідок чого загинули щонайменше троє людей і ще кілька дістали поранення.

Повідомлення про удари

Al-Masirah, який пов’язують із підтримуваним Іраном рухом хуситів, також повідомив про загиблих і поранених після удару по цементному заводу в губернаторстві Сана. Окремо медіа заявили приблизно про 20 ударів по Мосі на заході Ємену.

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Перехоплення ракет

Повідомлення про авіаудари з’явилися після заяви очолюваної Ер-Ріядом коаліції, яка воює в Ємені, про перехоплення двох ракет. За її даними, хусити випустили ракети в напрямку Таїфа та Янбу на заході Саудівської Аравії.

Раніше служба цивільної оборони Ер-Ріяда попереджала про потенційну небезпеку для чотирьох районів на заході країни: Таїфа, Янбу, Мекки та Джидди. Саудівська коаліція втрутилася у конфлікт у Ємені 2015 року. За даними джерела, бойові дії були неактивними після перемир’я 2022 року, але відновилися в липні.

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