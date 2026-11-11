Хвалінська зіграє з Бенчич у стартовому матчі United Cup 2027 — Interia Sport

У Перті, Австралія, збірна Польщі 1 січня 2027 року розпочне захист титулу United Cup матчем проти Швейцарії. Мая Хвалінська у першому поєдинку зустрінеться з Беліндою Бенчич — олімпійською чемпіонкою Токіо. Про результати жеребкування повідомляє Interia Sport.

Суперники Польщі у групі

Польська команда потрапила до групи E разом із Німеччиною та Швейцарією. Зі швейцарцями поляки зіграють у перший день нового сезону: матч Хвалінська — Бенчич запланований на 10:00 за польським часом. Після нього Губерт Гуркач має провести зустріч із Жеромом Кимом, а завершить протистояння матч змішаних пар.

Наступним суперником польської збірної 4 січня буде Німеччина. О 3:00 за польським часом Гуркач має зіграти з Янніком Ханфманном, після чого Хвалінська зустрінеться з Тамарою Корпач. У межах цього протистояння також запланований мікст.

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Зміни у складі

У складі Польщі на United Cup 2027 не буде Іги Свьонтек. За даними видання, тенісистка вирішила розпочати сезон на турнірі WTA 500 у Брісбені, готуючись до Australian Open. У жіночому одиночному розряді її замінить Хвалінська, яка виступатиме поруч із Гуркачем.

У попередньому, 2026 року, розіграші United Cup Польща здобула головний трофей. В одиночних матчах команду представляли Свьонтек і Гуркач, а Катажина Кава та Ян Зелінський виграли всі п'ять своїх матчів у міксті, включно з вирішальним поєдинком за титул.

Чвертьфінали турніру заплановані на 6 січня. У разі виходу до півфіналу польська команда вирушить до Сіднея, де 9 січня відбудуться півфінальні матчі, а 10 січня — фінал.

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