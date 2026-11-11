Kia першою серед неєвропейських марок здобула три Золоті керма — Electrek

У Німеччині компанія Kia здобула три нагороди Golden Steering Wheel 2026 року — відзнаки у своїх класах отримали електричні моделі EV2 та EV5, а також K4 Sportswagon. Це перший випадок за 50-річну історію премії, коли неєвропейський автовиробник виграв три нагороди протягом одного року, повідомляє Electrek.

Як обирали переможців

Премію організовують видання AUTO BILD і BILD am SONNTAG. Цього року на нагороду номінували 90 нових моделей автомобілів. Читачі визначили 27 фіналістів — по три машини в кожній із дев’яти категорій, після чого їх оцінювали знаменитості та експерти автомобільної галузі.

Випробування відбулися на трасі DEKRA-Lausitzring. Журі оцінювало керованість, комфорт, зручність використання, якість, практичність у повсякденній експлуатації, а також екологічність і цінність, яку пропонують автомобілі.

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Переможці у трьох класах

Електричний компактний SUV Kia EV2 переміг у категорії «Найкращий автомобіль вартістю до 30 тисяч євро». Модель, створена спеціально для європейського ринку, має довжину 4,06 метра, багажник об’ємом до 403 літрів і запас ходу до 453 км за циклом WLTP.

Kia EV5 стала найкращою серед компактних SUV, випередивши Audi Q3 та Cupra Formentor VZ5. Автомобіль пропонують у передньопривідній та повнопривідній версіях; заявлений запас ходу перевищує 550 км, а максимальна маса причепа залежно від комплектації сягає 1800 кг.

Третьою нагородою для Kia відзначили K4 Sportswagon у компактному класі. Ця модель випередила Volkswagen ID.3 Neo та Cupra Born.

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