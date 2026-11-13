Kia планує інвестувати 2 млрд доларів у другий завод в Індії — Korea Herald

Південнокорейський автовиробник Kia планує інвестувати 2 млрд доларів у другий виробничий завод в Індії, щоб наростити випуск автомобілів на одному з найбільших авторинків світу. Нове підприємство мають збудувати в Анантапурі, штат Андхра-Прадеш, де компанія вже має завод, збудований у 2019 році.

Меморандум із владою штату

Індійський підрозділ Kia підписав меморандум про взаєморозуміння з урядом штату Андхра-Прадеш щодо будівництва нового заводу. Як повідомляє Korea Herald, виробництво на підприємстві має розпочатися на початку 2030 року.

Проєктна річна потужність нового заводу становитиме 200 тисяч автомобілів. Після його введення в експлуатацію сукупна виробнича потужність Kia в Індії перевищить 600 тисяч машин на рік.

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Розширення присутності в Індії

Наразі Kia продає на індійському ринку моделі Seltos, Sonet, Syros, Carens, Carens Clavis і Carnival. Інвестиція є частиною ширших планів Hyundai Motor Group із посилення присутності в Індії, яка посідає третє місце у світі за розміром автомобільного ринку після Китаю та США.

У жовтні автомобільний конгломерат оголосив про намір інвестувати в Індію 15,5 млрд доларів упродовж 2026–2032 років.

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