Kia планує запустити електричний фургон PV7 на дев’ять місць у 2027 році — Electrek

Компанія Kia планує у другій половині 2027 року розпочати продажі електричного фургона PV7 у Південній Кореї та Європі. Пасажирська версія для глобального ринку матиме до дев’яти місць, а в Південній Кореї буде доступний варіант до 11 пасажирів, повідомляє Electrek.

PV7 побудований на платформі E-GMP.S, яку також використовує менший PV5. Довжина новинки становитиме 5350 мм, ширина — 1995 мм, висота — 1990 мм, а колісна база — 3500 мм. Для порівняння, довжина PV5 становить 4695 мм. Kia представила PV7 на виставці IAA Transportation у Ганновері в Німеччині у вересні.

Пасажирська та вантажна версії

На старті продажів модель запропонують у виконаннях Passenger і Cargo. Надалі компанія планує випустити 23 варіанти моделі. Сімейна семимісна версія отримає сидіння Long-Rail Easy Remove Seats, які можна переставляти або знімати для зміни компонування салону. Дев’ятимісний варіант буде доступний із четвертим рядом сидінь або без нього.

Вантажний PV7 Cargo матиме дво- або тримісну кабіну та до 6,1 кубометра вантажного простору. Модифікація High Roof запропонує до 8 кубометрів. Вантажопідйомність версії Cargo Long становитиме до 1165 кг, а компактної моделі — до 1200 кг. У Cargo Long висота завантаження дорівнюватиме 550 мм, а простір має вміщувати до трьох європіддонів.

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Батареї та заряджання

Kia запропонує для PV7 два нікель-кобальт-марганцеві акумулятори ємністю 71,5 та 96,2 кВт·год. Запас ходу вантажної версії Long Range за циклом WLTP перевищуватиме 460 км. За даними Kia, навіть за повного завантаження автомобіль зможе проїхати майже 400 км і збереже 350 літрів багажного простору.

На початку продажів PV7 матиме передній привід, згодом компанія планує додати повнопривідну версію. Потужність передньопривідної силової установки сягатиме 200 кВт, або 268 кінських сил, а крутний момент — 420 Нм. Завдяки 800-вольтовій архітектурі батарея зможе заряджатися з 10% до 80% приблизно за 25 хвилин від швидкісної станції постійного струму потужністю 350 кВт.

Ціни на Kia PV7 компанія оголосить ближче до старту продажів.

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