Kia відкрила у Британії замовлення на дві нові версії електрофургона PV5 — Electrek

Kia відкрила у Великій Британії замовлення на дві нові модифікації електричного фургона PV5 — PV5 Chassis та PV5 Cargo L2/H2. Про це повідомляє Electrek.

PV5 є першим повністю електричним фургоном Kia у межах напряму Platform Beyond Vehicle. Автомобіль побудований на модульній платформі Hyundai Motor E-GMP.S, яка дає змогу використовувати різні типи кузова.

Шасі для переобладнання

Версія PV5 Chassis призначена для подальшого переобладнання. У Великій Британії такі роботи пропонує TGS Automotive Group, зокрема у варіанти з бортовою платформою Dropside, самоскидом Tipper або фургоном Box.

Модель доступна лише з батареєю ємністю 71,2 кВт·год, а заявлений запас ходу за циклом WLTP становить до 416 км. Довжина шасі — 4610 мм, ширина — 1895 мм, висота — 1935 мм, колісна база — 2995 мм. Радіус розвороту становить 5,5 метра. У салоні передбачено два місця, 12,9-дюймовий навігаційний екран, 7,5-дюймовий дисплей водія, а також бездротові Apple CarPlay і Android Auto.

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Шасі підтримує швидке заряджання постійним струмом потужністю до 120 кВт: заряд батареї з 10% до 80% має займати близько 30 хвилин. За заряджання змінним струмом потужністю 11 кВт поповнення заряду з 10% до 100% потребує приблизно шести годин 30 хвилин. Вантажопідйомність версії Dropside сягає 633 кг, Tipper — 561 кг. Ціна PV5 Chassis у Британії стартує від 32 916 фунтів стерлінгів з урахуванням очікуваного гранту Zero Emission Van Grant у 5000 фунтів.

Вищий вантажний фургон

PV5 Cargo L2/H2 має довжину 4695 мм, ширину 1895 мм і висоту 2200 мм за колісної бази 2995 мм. Завдяки вищому даху внутрішня висота вантажного відсіку становить 1815 мм, а його об’єм — 5,2 кубічного метра.

Новий фургон пропонують у три- та чотиридверних конфігураціях із двома або трьома місцями. Тридверні версії можуть перевозити до 630 кг, а чотиридверні з двома зсувними дверима — до 600 кг. Обидва варіанти здатні буксирувати причіп масою до 1500 кг. Для PV5 Cargo L2/H2 у Великій Британії також передбачено лише батарею на 71,2 кВт·год із запасом ходу до 239 миль за WLTP. Базова двомісна комплектація Essential коштує від 35 016 фунтів стерлінгів з урахуванням гранту.

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