Відвідувачі сайтів 178 великих організацій, зокрема Zoom, BBC, CNN, HSBC та IKEA, могли зазнати впливу шкідливого JavaScript-коду, поширеного через скомпрометовану сторонню вебплатформу. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на компанію з кібербезпеки Report URI.

Які сервіси потрапили під вплив

За даними Report URI, у вівторок через платформу для вебекспериментів Optimizely інцидент також торкнувся Salesforce, GitLab, Equifax, Air France-KLM, виробника криптогаманців Ledger і стримінгового сервісу Peacock. Інцидент був пов’язаний зі шкідливим кодом, доставленим через зовнішній сервіс.

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Можливості шкідливого коду

Шкідливе програмне забезпечення могло перехоплювати дані платіжних карток, підміняти адреси криптовалютних гаманців на адреси, контрольовані зловмисниками, а також викрадати файли cookie браузера і знімки екрана. На iPhone та iPad інʼєктований код, за даними Report URI, додатково доставляв набори експлойтів Coruna і DarkSword для iOS. Компанія також заявила, що підтверджені транзакції вже засвідчили викрадення криптовалюти, повʼязане з атакою.

Більшість шкідливого коду видалили невдовзі після виявлення. Станом на 21:52 UTC у понеділок заражений скрипт залишався лише в одному зі 188 уражених фрагментів коду, тоді як о 20:56 UTC його виявили у 169 фрагментах.

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