Кібератака на Maileva у Франції скомпрометувала дані 22 млн людей — Anadolu Agency

Кібератака на Maileva, цифровий підрозділ французької поштової групи La Poste, скомпрометувала персональні дані приблизно 22 мільйонів людей. Про це з посиланням на французькі медіа повідомляє Anadolu Agency.

Атаку зафіксували у вересні

За даними газет Le Figaro і La Tribune, масштабне проникнення в системи Maileva сталося в середині вересня. Компанія працює у структурі цифрового напряму Docaposte, що входить до La Poste Group.

За даними платформи з кібербезпеки Cyberattaque.org, інцидент торкнувся операторів соціального житла, зокрема Flandre Opale Habitat та Alteal, а також медичних лабораторій і пацієнтів лікарні Фош у Сюрені.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Які дані могли бути доступні

За повідомленнями медіа, зловмисники отримали доступ до змісту окремих листів-нагадувань про оплату. У них могли міститися номери рахунків-фактур, дати лікування та суми заборгованості.

Maileva повідомила про інцидент французький орган із захисту даних CNIL та подала кримінальну скаргу. Компанія заявила, що сповістила всіх постраждалих корпоративних клієнтів відповідно до вимог законодавства. Розслідування триває.

Maileva обслуговує понад 70 тисяч корпоративних клієнтів і забезпечує відправлення розрахункових листків, рахунків та рекомендованої кореспонденції. Французькі медіа назвали цей витік одним із найбільших зафіксованих у країні.

Читай нас у