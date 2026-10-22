Кібератака на портал університету Йонсей зачепила 10 тисяч людей — Korea Herald

У Південній Кореї кібератака на онлайн-портал університету Йонсей у Сеулі призвела до витоку персональних даних приблизно 10 тисяч нинішніх і колишніх студентів, а також викладачів. Серед постраждалих є й іноземні студенти, повідомляє Korea Herald.

Які дані скомпрометували

Університет підтвердив, що були скомпрометовані ідентифікаційні номери студентів і викладачів, імена, дані про належність до підрозділів, номери мобільних телефонів, електронні адреси та паролі. Водночас виш заявив, що витік не стосувався номерів реєстрації резидентів, реєстраційних номерів іноземців і паспортних даних.

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Реакція університету

За даними Офісу інформації та комунікацій університету, про інцидент уперше стало відомо у вівторок близько 19:40. Після цього виш відключив відповідний сервер. У середу о 10:04 університет виявив повторну спробу зламу.

Університет Йонсей повідомив, що заблокував джерело зламу та звернувся до органів влади з проханням провести розслідування. Представник вишу зазначив, що кількість постраждалих, як очікується, зросте. Із 13:00 четверга постраждалі могли перевірити на офіційному сайті університету, які саме їхні дані були скомпрометовані. Університет також перепросив за інцидент і пообіцяв вжити заходів, щоб запобігти подібним випадкам.

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