Кібератака нагріла холодильники супермаркету Selver до 50°C — ERR News

В Естонії кібератака цього тижня спричинила підвищення температури в холодильниках одного із супермаркетів Selver до 50°C. Схожі інциденти зафіксували в 11 європейських країнах, повідомляє ERR News.

ШІ спрощує підготовку атак

Професор інформатики Талліннського технічного університету Танел Таммет заявив, що за останній рік кіберзагрози суттєво змінилися. За його словами, штучний інтелект дедалі частіше застосовують для пошуку вразливостей у системах безпеки та створення шкідливого програмного забезпечення. Це дає змогу готувати атаки швидше, а людям без спеціальної технічної підготовки — здійснювати їх.

Кіберзлочинці також використовують вразливості програмного забезпечення та помилки працівників. Серед найпоширеніших способів отримати доступ до систем — фішингові листи та слабкі паролі.

Лікарні готуються до збоїв

Керівник інформаційної безпеки Північно-Естонського медичного центру Крістьян Гінн повідомив, що лікарня щомісяця фіксує сотні тисяч спроб атак, більшість з яких блокують автоматизовані системи. Аналітики центру розслідують від 200 до 300 інцидентів на місяць, і приблизно 10% із них потребують дій з боку лікарні.

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У медзакладі проводили навчання на випадок, якщо всі інформаційні системи не працюватимуть кілька днів. Робота лікарень залежить від взаємопов’язаних лабораторних і радіологічних систем, медичних зображень та даних обстежень, хоча медичну допомогу можна надавати й без цифрових систем, але менш ефективно.

Відновлення після інцидентів

Керівниця центру кібербезпеки Агентства інформаційних систем Естонії Май Крафт зазначила, що повністю захиститися від кіберінцидентів загалом неможливо. На її думку, державі та бізнесу необхідно готуватися до швидкого відновлення роботи: держава може встановлювати вимоги, контролювати їх виконання й консультувати, а компанії мають інвестувати у власний захист.

ERR також повідомляє, що у Франції хакери цього тижня отримали доступ до холодильного сховища зі зразками крові та пакетами плазми для переливання і фармацевтичного виробництва. Температура там піднялася з мінус 30°C до 110°C. Після подібних інцидентів Північно-Естонський медичний центр перевірив власні системи.

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