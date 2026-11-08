Кібератака зупинила роботу платформи фанфіків AO3 — Taipei Times

Платформа фанфіків Archive of Our Own, відома як AO3, понад тиждень не працює через кібератаку. Від 29 жовтня відвідувачі сайту бачать повідомлення про технічне обслуговування, а мільйони шанувальників втратили доступ до історій, повідомляє Taipei Times.

Одна з найбільших платформ фанфіків

Фанфіки — це твори авторів-аматорів, які використовують персонажів і світи вже наявних книжок, фільмів або телесеріалів. Автори можуть переписувати фінали, створювати романтичні лінії чи вигадувати пригоди для другорядних персонажів, а згодом безкоштовно публікувати тексти онлайн.

AO3 запустили у 2008 році. На платформі зберігається майже 18 мільйонів робіт, а кількість зареєстрованих користувачів перевищує 11 мільйонів. У 2019 році сайт отримав премію «Г’юго» в категорії Best Related Work.

Фанфіки також стали джерелом нових авторів для видавничої індустрії. Зокрема, роман «П’ятдесят відтінків сірого» Е. Л. Джеймс починався як фанфік за «Сутінками», а бестселер Алі Гейзелвуд «Гіпотеза кохання» виник із всесвіту «Зоряних війн».

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Ризик викрадення бази користувачів

Платформою керує некомерційна Organization for Transformative Works. Її співзасновниця, професорка Гарвардської школи права Ребекка Тушнет заявила, що AO3 не зникла і втрати даних немає. Водночас організація не вважає, що базу користувачів викрали, але не може остаточно цього виключити.

У базі містяться імена користувачів, адреси електронної пошти та зашифровані паролі. Organization for Transformative Works сподівається відновити роботу сайту протягом місяця.

Веброзробник Йоан Мебрук зазначив, що такий термін може свідчити про серйозність атаки, обмежені ресурси команди або потребу в повному оновленні програмного забезпечення. За його словами, якщо резервні копії бази даних створено належно, користувачі зможуть повернути весь свій контент.

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