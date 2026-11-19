Кібербезпекова компанія Palo Alto Networks повідомила, що кількість інцидентів, які вона фіксує, приблизно вдесятеро перевищує показник чотиримісячної давнини. Як повідомляє Politico Europe, влада пов’язує хвилю нестабільності зі здатністю нових інструментів штучного інтелекту виявляти вразливості у наявному коді, якими можуть скористатися зловмисники.

Європейський керівник Palo Alto Networks Гельмут Райзінгер заявив, що постійні атаки та попередження про вразливості можуть стати новою нормою. За даними видання, через масштабну кібератаку із застосуванням ШІ перестали працювати внутрішні сервіси інституцій ЄС. Раніше також повідомляли про перебої в установах національної безпеки США, Федеральному управлінні цивільної авіації США та глобальні збої у Microsoft.

Тиск на відкритий код

Особливе занепокоєння викликає стан базових компонентів відкритого програмного забезпечення, які нерідко підтримують нечисленні команди й волонтери. У жовтні агентства з кібербезпеки попередили про серйозні вразливості в мові програмування PHP, що, за даними Politico Europe, забезпечує роботу 70% вебу. Цього тижня подібні тривоги поширилися також щодо Java та NGINX.

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PHP Foundation, створена у 2021 році, має двох штатних працівників і 13 підрядників. Член ради фонду Нільс Адерманн зазначив, що важливі технічні знання часто зосереджені в людей, які працюють над проєктами у вільний час і можуть раптово стати недоступними. Виявлені проблеми в PHP зрештою не спричинили катастрофічних наслідків: частина організацій оновила системи або тимчасово відключила їх, а деякі вразливості виявилися складнішими для експлуатації, ніж очікували.

Фінансування та хибні сигнали

Фонди, що підтримують відкритий код, отримують кошти з державних грантів і пожертв технологічних компаній. Проєкт Alpha Omega Linux Foundation, який підтримують Anthropic, OpenAI, Google і Microsoft, надав фінансування, що зрештою допомогло повністю виявити та усунути вразливості PHP. Німецька Sovereign Tech Agency інвестувала в PHP 205 тисяч євро у 2023–2024 роках і зобов’язалася надати ще 223 680 євро у 2025–2026 роках.

Водночас Адерманн заявив, що фінансово допомагає лише незначна частка компаній, які залежать від PHP. Керівник Агентства ЄС з кібербезпеки ENISA Юхан Лепассаар повідомив, що ШІ також генерує хибні або перебільшені повідомлення про вразливості. ENISA складає перелік найкритичніших компонентів відкритого коду, безпеку яких, за словами Лепассаара, слід посилити за допомогою фахівців або інструментів ШІ.

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