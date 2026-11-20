У США національний кібердиректор Білого дому Шон Кернкросс залишає посаду, повідомляє The Independent із посиланням на Axios. Білий дім не надав негайного коментаря щодо цієї інформації.

Пошук наступника

Кернкросс очолює Офіс національного кібердиректора та відповідає за політику і стратегію федерального уряду США у сфері кібербезпеки. За даними Axios із посиланням на джерела, він не планував працювати на цій посаді ще два роки.

Як повідомляє Axios, Кернкросс іде зараз, щоб Білий дім мав достатньо часу для затвердження Сенатом його наступника до того, як демократи переберуть контроль над Конгресом у січні.

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Технічні збої

За даними Axios, відхід Кернкросса має дружній характер. Повідомлення про нього з’явилося після проміжних виборів у США цього місяця, на яких Республіканська партія президента Дональда Трампа втратила більшість у Сенаті та Палаті представників.

Кадрова зміна відбувається на тлі нещодавніх технічних збоїв, які торкнулися авіації, банківського сектору та систем національної безпеки США. Високопосадовці неодноразово заявляли, що ці інциденти не пов’язані з кадровою зміною та не були наслідком кібератак.

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