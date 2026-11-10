Кілька жінок звинуватили Девіда Вільямса у сексуально неналежній поведінці — The Guardian

У Великій Британії кілька жінок звинуватили коміка, письменника та колишнього суддю Britain’s Got Talent Девіда Вільямса у використанні статусу знаменитості для сексуальних контактів із молодими фанатками та неналежній поведінці щодо жінок на роботі. Вільямс заперечує будь-які неправомірні дії, повідомляє The Guardian за підсумками спільного розслідування з ITV News.

Свідчення Алекс і Джейд

Одна зі співрозмовниць журналістів, названа Алекс, розповіла, що познайомилася з Вільямсом у 2004 році на зустрічі з фанатами, коли їй було 15 років, а йому — 32. За її словами, вона передала коміку свої сценарії та контактні дані, після чого він зателефонував їй, підтримував її прагнення стати комедійною авторкою та пропонував допомогу.

Алекс стверджує, що у 17 років листування й телефонні розмови з Вільямсом набули сексуального характеру, а навесні 2006 року між ними були сексуальні контакти. За її словами, комік просив надсилати фотографії, зокрема в спідній білизні, та давав вказівки, як позувати. Вона також розповіла про три зустрічі у квартирі Вільямса в лондонському районі Белсайз-Парк.

Алекс заявила, що всі три зустрічі були консенсуальними, однак через різницю у віці, досвіді та статусі вона почувалася нездатною заперечити. Вона вважає, що Вільямс використовував свій вплив, тоді як його адвокати назвали твердження про грумінг неправдивими.

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Інша жінка, яку видання називає Джейд, стверджує, що познайомилася з Вільямсом у 15-річному віці. За її словами, за кілька тижнів після першого контакту він запросив її до себе додому та ініціював сексуальний контакт. Більшість інших жінок, які надали свідчення для розслідування, повідомили, що були повнолітніми на час взаємодії з коміком.

Позиція Вільямса та HarperCollins

Адвокати Вільямса заявили, що він вважав Алекс 18-річною, коли вона знову вийшла на зв’язок, і не пам’ятає та не вірить, що просив її надсилати сексуалізовані фотографії. Вони наголосили, що комік заперечує наполегливу поведінку, а їхні короткі стосунки вважає добровільними.

У листі журналістам Вільямс визнав, що часом поводився нерозважливо щодо людей, із якими мав випадкові сексуальні стосунки, та не завжди враховував їхні почуття. Водночас він заявив, що не є сексуальним хижаком і не порушував закон.

Звинувачення також стосуються його поведінки щодо жінок на шоу Britain’s Got Talent та у видавництві HarperCollins. За даними розслідування, видавництво розірвало співпрацю з Вільямсом після занепокоєнь щодо його поведінки протягом кількох років, зокрема тверджень про неналежні сексуальні стосунки з молодшою співробітницею та переслідування іншої. У вересні HarperCollins повідомило, що більше не видаватиме його книжковий каталог.

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