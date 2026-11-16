Кількість іноземних студентів у США восени скоротилася на 9% — The Guardian

Кількість іноземних студентів в американських університетах цієї осені зменшилася на 9% проти минулого року, а число тих, хто вперше приїхав до США на навчання, впало на 15%. Такі результати опитування Інституту міжнародної освіти наводить The Guardian.

Візи та обмеження на поїздки

В опитуванні взяли участь понад 800 американських коледжів і університетів. Із них 88% пов’язали скорочення кількості іноземних студентів із процесом оформлення віз, а 70% — з обмеженнями на поїздки.

Адміністрація президента Дональда Трампа посилює імміграційну політику та змінює підходи до вищої освіти. Міністерство внутрішньої безпеки США запропонувало вимагати від навчальних закладів сплати 70 тисяч доларів за кожного учасника програми Optional Practical Training, або OPT.

Правило ще не набуло чинності та, як очікується, може стати предметом судових позовів. Водночас участь у програмі OPT цієї осені скоротилася на 6%. Адміністрація також остаточно затвердила норму, яка обмежує перебування іноземних студентів у США чотирма роками без окремого дозволу федеральної влади, однак суд тимчасово заблокував її дію.

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Найбільше падіння — на післядипломному рівні

Найсуттєвіше скорочення зафіксували серед іноземних студентів на післядипломному рівні освіти — на 15%. На бакалаврських програмах кількість іноземців зменшилася на 3%. Також опитування показало спад числа студентів з Індії, яка спрямовує до США більше студентів, ніж будь-яка інша країна.

Якщо можливості OPT обмежать, 95% опитаних закладів прогнозують, що іноземні студенти, ймовірно, обиратимуть для навчання інші країни. Дослідники Інституту міжнародної освіти також назвали серед чинників зростання глобальної конкуренції за студентів і дорожнечу американської освіти.

Вплив на університети та економіку

Асоціація Nafsa разом із компанією JB International підрахувала, що внесок іноземних студентів в економіку США цієї осені зменшився на 2,4 млрд доларів. Університети активно залучають студентів з-за кордону, зокрема через надходження від оплати навчання.

Наприклад, в Університеті штату Клівленд кількість іноземних студентів за два роки скоротилася на 46% — із 1542 восени 2025 року до 828 цієї осені. Провост Нігамант Срідхар оцінив вплив цього скорочення на бюджет закладу в суму від 2 млн до 4 млн доларів.

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