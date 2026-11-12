Кількість людей із надмірними боргами в Німеччині зросла до 7,36 млн — Tagesschau

У Німеччині кількість повнолітніх людей із надмірною заборгованістю зросла до 7,36 мільйона. Це на 293 тисячі, або трохи більш як на 4%, більше, ніж роком раніше, повідомляє Tagesschau з посиланням на новий «Атлас боржників» компанії Creditreform. Контрольною датою для дослідження було 1 жовтня.

Частка надмірно заборгованих людей серед дорослого населення країни збільшилася на 0,42 відсоткового пункту — до 10,58%. У Creditreform заявили, що фінансове становище приватних споживачів погіршилося через високу вартість життя, значні витрати на енергію та житло, а також погіршення ситуації на ринку праці.

Компанія зазначила, що через нову методику розрахунку поточні дані не можна безпосередньо зіставляти з показниками попередніх років. Водночас дані за 2025 рік ретроспективно перерахували за допомогою математично-статистичного методу, що дає змогу порівняти їх із новими показниками.

Зростання серед людей до 30 років

Найчастішими причинами надмірної заборгованості, за даними дослідження, є хвороби, залежності або нещасні випадки, а також безробіття. Особливо помітно кількість надмірно заборгованих зросла серед людей віком до 30 років — на 5,8%, до 1,17 мільйона.

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Найбільше людей із надмірними боргами загалом припадає на вікову групу від 30 до 49 років. Керівник економічних досліджень Creditreform Патрік-Людвіг Ганцш очікує, що наступного року кількість надмірно заборгованих споживачів і далі збільшуватиметься.

Найвища частка — у Бремені

Найвищу частку надмірно заборгованих серед усіх дорослих зафіксували у Бремені — 15,89%. Далі йдуть Північний Рейн-Вестфалія з 13,19% та Саксонія-Ангальт із 13,08%. Найнижчі показники має Баварія — 7,58%, за нею розташувалися Баден-Вюртемберг із 8,73% і Бранденбург із 9,15%.

На районному рівні найменші частки зафіксували в баварських районах Айхштетт — 4,75% та Ерланген-Гьохштадт — 4,99%. Найвищі показники серед міст мають Гельзенкірхен — 25,43% і Бремергафен — 23,67%.

Creditreform формує «Атлас боржників» на основі анонімізованих даних з офіційних реєстрів, даних онлайн-торговців та інших джерел. Компанія враховує досудові процедури нагадування та стягнення, примусові стягнення або виконання рішень, а також приватні банкрутства. Одне нагадування про сплату боргу саме по собі не означає, що людину віднесуть до категорії надмірно заборгованих.

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