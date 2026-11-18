У США кількість нових іноземних студентів у коледжах та університетах у 2025–2026 навчальному році скоротилася на 18% — до 228 123 осіб. Про це свідчить щорічний звіт Open Doors Інституту міжнародної освіти, повідомляє Fortune.

Загальна кількість іноземних студентів становила 1 146 163, що на 3% менше, ніж роком раніше. Водночас до цього показника входять 335 785 випускників, які беруть участь у програмі Optional Practical Training (OPT) та можуть працювати у США після здобуття диплома. Їхня кількість зросла на 14%, однак учасники OPT не сплачують плату за навчання. Без урахування цієї групи кількість іноземців, які навчалися на програмах, скоротилася приблизно на 8%, або на 73 тисячі осіб, підрахувало Fortune.

Спад на магістерських програмах

Кількість іноземних студентів на програмах післядипломної освіти зменшилася на 13% — до 423 078 осіб. Кількість студентів магістерських програм впала на 22%. Водночас число докторантів зросло на 3%, а кількість іноземних студентів бакалаврату скоротилася на 0,3%.

Кількість індійських студентів на програмах післядипломної освіти, які становили найбільшу групу, скоротилася на 34%. В осінньому опитуванні понад 800 навчальних закладів 88% установ, які зафіксували спад, назвали серед причин процедуру подання заяв на візи, а 70% — обмеження на поїздки.

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Держдепартамент США у травні 2025 року призупинив співбесіди для студентських віз, а після їх відновлення запровадив розширену перевірку соціальних мереж заявників. Федеральний суддя в Массачусетсі у вересні заблокував правило Міністерства внутрішньої безпеки, яке передбачало чотирирічний ліміт студентського статусу замість відкритого строку перебування.

Втрати доходів і скорочення

Fortune орієнтовно оцінює втрати закладів від зменшення кількості студентів, які сплачують за навчання, у $1,5–1,8 млрд. Розрахунок ґрунтується на оцінці президента Університету Північного Техасу Гаррісона Келлера: кожен зарахований магістрант, який не вступив, міг принести закладу від $20 тисяч до $25 тисяч.

Асоціація міжнародних освітян NAFSA оцінює, що економічний внесок іноземних студентів у 2025–2026 навчальному році знизився на 7% — до $39,9 млрд, або приблизно на $3 млрд порівняно з попереднім роком. За її прогнозом, цьогорічне осіннє скорочення може коштувати економіці ще $2,4 млрд і 31 тисячі робочих місць.

Університет Північного Техасу очікує дефіцит бюджету в $45 млн на тлі зменшення міжнародного набору та скорочення державного фінансування; заклад уже ліквідував 71 академічну програму. DePaul повідомив про дефіцит у $12,6 млн і звільнив 114 працівників після падіння кількості нових іноземних магістрантів на 62%. Illinois Tech скоротив близько 160 робочих місць, а Бостонський університет повідомив про відставання доходів від плану на $42 млн.

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