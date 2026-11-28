Кількість інцидентів саботажу в Європі, які приписують Російській Федерації — державі-агресору, за 12 місяців до вересня 2026 року зросла на 16%. Застосування підпалів і вибухів приблизно подвоїлося, йдеться у звіті Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), про який повідомляє The Hill.

Атаки на критичну інфраструктуру

За оцінкою IISS, Росія веде проти Європи «нетрадиційну війну», зокрема через атаки російських розвідувальних служб на критичну інфраструктуру. Водночас загальна кількість зафіксованої активності скоротилася, попри зростання кількості диверсій.

Аналітики вважають, що ця кампанія поки не досягла стратегічної мети — послабити та зірвати підтримку України. Європейські країни продовжують надавати Україні військову допомогу, а оборонні витрати європейських держав у 2025 році перевищили російські на 9,6%.

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Ризики для Німеччини та Польщі

У IISS вважають дуже ймовірним, що серед європейських країн російські розвідувальні служби найбільше зосереджуватимуться на Німеччині та Польщі. Їхні транспортні, логістичні та промислові мережі мають важливе значення для забезпечення постачань для України.

Аналітики попередили, що інцидент із великою кількістю жертв можливий через звуження простору для прорахунків. Така атака — навмисна або спричинена помилкою — може викликати вимоги щодо відповіді та виявити розбіжності між європейськими урядами.

За даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, у жовтні російські атаки вбили 372 цивільних і поранили 1 981 людину. В ООН повідомили, що це на 95% більше, ніж у жовтні 2025 року.

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