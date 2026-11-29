Фірас Башар Халса, який лікувався від поранень після нападу 23 жовтня, помер уранці 29 листопада. Після цього кількість загиблих унаслідок нападу на грецьку православну церкву Святого Георгія в Йорданії зросла до 10.

Смерть пораненого

Про смерть Халси повідомило Управління громадської безпеки Йорданії у заяві, яку поширило державне агентство Petra. За даними Anadolu Agency, він перебував на лікуванні через поранення, яких зазнав під час нападу.

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Напад і вироки

Напад стався 23 жовтня в місті Карак під час похорону в церкві Святого Георгія. Озброєні люди відкрили вогонь по присутніх на церемонії. Початково повідомляли про дев'ятьох загиблих і 34 поранених.

15 листопада Суд державної безпеки Йорданії засудив трьох обвинувачених до смертної кари за здійснення нападу. Ще двоє обвинувачених отримали по шість років ув'язнення.

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