Кількість загиблих унаслідок нападу на церкву в Йорданії зросла до дев’яти — The Hindu

Кількість загиблих унаслідок нападу на грецьку православну церкву в йорданському селі Хаммуд у мухафазі Карак зросла до дев’яти після смерті двох поранених. Про це міністр охорони здоров’я Йорданії Ібрагім аль-Бдур повідомив AFP, пише The Hindu.

Смерть поранених

За словами міністра, у суботу помер ще один постраждалий, який перебував у критичному стані. Він став другим пораненим, що помер від отриманих травм. Аль-Бдур назвав напад на церкву терористичним.

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Напад під час похоронної процесії

Йорданська влада повідомила, що озброєні люди увірвалися на територію грецької православної церкви під час похоронної процесії та відкрили вогонь. Церква розташована в селі Хаммуд у мухафазі Карак на півдні Йорданії.

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