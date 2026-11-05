Кількість загиблих військових США у війні з Іраном зросла до 23 — Defense News

Двоє військовослужбовців ВПС США минулого тижня загинули в інцидентах, які Пентагон класифікував як «небойові». Після цього загальна кількість американських військових, які загинули від початку війни з Іраном 28 лютого, зросла до 23, повідомляє Defense News.

Обставини смертей

В оновленій системі аналізу втрат Міністерства оборони США DCAS обидві смерті внесено до категорії «небойових», тобто таких, що не пов’язані з прямими бойовими операціями. Один випадок позначено як пов’язаний із хворобою або травмою, інший має статус pending.

Один із загиблих проходив дійсну службу у ВПС США, інший був військовослужбовцем Національної гвардії ВПС. Обидва були чоловіками зі складу сержантського персоналу в категоріях E5–E9. Одному було від 31 до 35 років, іншому — понад 35 років.

За словами представника ВПС, один військовий помер у зоні відповідальності Центрального командування США, що простягається від північного сходу Африки через Близький Схід до Центральної та Південної Азії. Інший помер у США. Випадок зі статусом pending розслідують, але відомство не уточнило, який орган проводить розслідування.

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Імена загиблих наразі не оприлюднили. Представник ВПС також не пояснив, чому їх не назвали після повідомлення родичів, як це зазвичай передбачає політика Міністерства оборони США.

Втрати у двох категоріях

Обидва випадки внесено до категорії Overseas Operations, а не до операції Epic Fury. Представник Пентагону пояснив це тим, що США вважають операцію Epic Fury завершеною. У категорії Overseas Operations зараз зазначено вісьмох загиблих військових: чотирьох — за бойових обставин і чотирьох — за небойових.

У категорії Epic Fury вказано 15 загиблих. Загалом у двох категоріях від початку війни поранення в бою дістали 866 американських військовослужбовців: 417 — у межах Epic Fury та 449 — у категорії Overseas Operations.

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