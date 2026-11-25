Кількість зареєстрованих випадків денге у світі зросла з 430 тисяч у 1990 році до 14,7 мільйона у 2024-му. Результати нового аналізу представили 22 листопада на щорічній зустрічі Американського товариства тропічної медицини та гігієни в Нешнл-Гарборі, штат Меріленд, США, повідомляє Nature.

Як збирали дані

Денге — вірусна хвороба, що передається інфікованими комарами. Вона може спричиняти гарячку, головний біль і сильний біль у кістках. Основним переносником є комар Aedes aegypti, який добре пристосований до теплого міського середовища.

Випадки денге часто реєструють у різних базах даних, які складно порівнювати між собою. Група дослідників, до якої входила епідеміологиня Ахйон Лім із Лондонської школи гігієни та тропічної медицини, об’єднала доступні дані та використала статистичне моделювання для заповнення прогалин у статистиці. Результати також оприлюднили як препринт на платформі Research Square до рецензування.

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Вірусолог денге Енг Еонг Оої з медичної школи Duke–NUS у Сінгапурі, який не брав участі в роботі, зазначив, що зростання кількості зареєстрованих випадків не є несподіваним. За його словами, дедалі більше людей живуть у міських районах, де існує ризик зараження денге.

Випробування Wolbachia у Бразилії

На зустрічі також представили результати першого рандомізованого контрольованого дослідження в Америці, яке оцінювало вплив комарів із бактерією Wolbachia на передавання денге. Ця бактерія зменшує здатність комарів передавати віруси та передається їхньому потомству.

У січні 2021 року — травні 2022 року дослідники випустили близько 32 мільйонів комарів, інфікованих Wolbachia, у визначених районах Бразилії. Вони спостерігали майже за 6 тисячами дітей, які жили в районах випуску комарів і поза ними, та щороку брали зразки крові у 2020–2024 роках. Діти з районів, де випустили таких комарів, мали на 68% нижчу ймовірність інфікування денге порівняно з дітьми з районів без Wolbachia.

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