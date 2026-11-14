Кількість жертв екстремальної погоди у 2026 році сягнула десятків тисяч — The Guardian

У світі від початку 2026 року внаслідок екстремальних погодних явищ уже загинули десятки тисяч людей, і ця кількість, за оцінкою видання, зростатиме. Рік також прогнозують одним із чотирьох найтепліших в історії, повідомляє The Guardian.

Видання зазначає, що після найспекотнішого літа з початку метеорологічних спостережень у 1850 році глобальна температура у 2026 році зрівнялася з рекордним показником 2023 року — 2,04°C вище доіндустріального рівня. Кількість вуглекислого газу в атмосфері, за даними The Guardian, досягла рівня, якого не фіксували протягом 2 млн років.

Спека, пожежі та посуха

У травні температура в окремих містах Індії та Бангладеш перевищувала 45°C, а в пакистанській провінції Сінд сягнула 52°C. Щонайменше 47 смертей у Південній Азії пов’язали зі спекою.

У серпні спека, за оцінкою видання, призвела приблизно до 50 тис. смертей у містах Європи. Дві третини цих надлишкових смертей пов’язують із кліматичною кризою. Посуха також змусила Румунію зупинити єдину атомну електростанцію, оскільки низький рівень води в Дунаї не дозволяв поповнювати систему охолодження.

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У Канаді майже тисяча лісових пожеж випалила 3 млн гектарів, а дим дістався Нью-Йорка. У Європі пожежі охопили 686 тис. гектарів — удвічі більше за середній показник попередніх 20 років.

Повені та зсуви

Сильні дощі та зсуви спричинили значні жертви в Африці, Азії та Латинській Америці. У лютому в бразильському місті Жуїс-ді-Фора через рекордні опади загинули 72 людини, а понад 10 тис. мешканців були змушені залишити домівки. У березні повені й зсуви забрали щонайменше 131 життя в Ефіопії, 80 — у Кенії та 18 — у Танзанії.

У серпні в непальській долині річки Лхенде-Кхола обвал скельної породи та льодовикового льоду спричинив потік води й уламків, який змив місцеві громади. Щонайменше 1 300 людей загинули, понад 5 тис. вважалися зниклими безвісти, ще 8 600 потребували медичної допомоги. Серед імовірних чинників науковці назвали незвично високу температуру та тривалу деградацію вічної мерзлоти.

Всесвітня метеорологічна організація повідомила про прискорене накопичення енергії в кліматичній системі Землі: понад 90% її надлишку зберігається в океанах. У червні температура поверхні моря почала перевищувати попередні максимуми, а 2 червня було підтверджено нове явище Ель-Ніньйо.

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