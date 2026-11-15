Кількість жертв кримінального насильства серед арабів Ізраїлю сягнула 201 — Jerusalem Post

Кількість арабів, убитих унаслідок кримінального насильства в Ізраїлі від початку 2026 року, сягнула 201 після двох смертельних інцидентів у суботу, повідомляє Jerusalem Post. У Кафр-Манді під час гранатної атаки, спрямованої проти бізнесу, загинула Ліна Кассем Зідан із Даліят-ель-Кармеля. Пізніше того ж вечора в Тайбі, у регіоні Шарон, застрелили чоловіка. Обставини другого вбивства залишаються нез’ясованими.

Атака в Кафр-Манді

Зідан, яка не була ціллю нападу, загинула в жвавому комерційному районі Кафр-Манди. Згідно з підписом до фото у матеріалі, внаслідок вибуху гранати також постраждали чотири людини.

За даними організації Abraham Initiatives, серед 201 загиблого — 192 громадяни Ізраїлю та дев’ятеро мешканців. Серед жертв — 14 жінок і дівчат. Із них 167 людей були застрелені, 10 загинули від ножових поранень, семеро — у пожежах, ще одна людина — внаслідок автомобільної атаки. Організація також повідомила, що дев’ятьох людей застрелили поліцейські.

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Це шостий рік, коли кількість жертв кримінального насильства в арабських громадах Ізраїлю перевищила 100 осіб. За останні чотири роки число загиблих щоразу було більшим за 200. За аналогічний період 2025 року загинули 226 людей, тому нинішній показник є приблизно на 11% нижчим.

Критика дій влади

Співвиконавча директорка Abraham Initiatives Шахіра Шалабі заявила, що власники бізнесу стикаються з вимаганням і рекетом, а батьки побоюються вербування дітей злочинними угрупованнями. За її словами, такі структури також посилюють вплив на державні тендери, приватний бізнес і місцеві інституції.

Директор Центру прав арабських громадян Mossawa Джафар Фарах закликав звільнити комісара поліції та окружних командирів, поклавши на них відповідальність за провал у протидії злочинності. Голова Вищого арабського моніторингового комітету в Ізраїлі Джамаль Захалка звинуватив уряд у бездіяльності та закликав ухвалити обов’язкове урядове рішення щодо викорінення злочинних організацій в арабському суспільстві.

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