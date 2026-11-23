Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, імовірно, проігнорував спроби президента США Дональда Трампа встановити з ним контакт. Торік Трамп телефонував Кіму та намагався зв’язатися через канали комунікації, однак відповіді не отримав, повідомляє The Independent із посиланням на джерела The Wall Street Journal, обізнані із ситуацією.

Нерозпечатаний лист

Після безрезультатних спроб зв’язку американські посадовці передали лист Трампа північнокорейському дипломату в Нью-Йорку. Згодом дипломат повернув його представникові США нерозпечатаним.

Під час поїздки до Китаю минулого тижня Трамп публічно допускав можливість зустрічі з Кім Чен Ином і, за даними видання, просив помічників організувати її. Утім, зустріч не відбулася. Водночас представник адміністрації Трампа заявив The Wall Street Journal, що спроб організувати зустріч із Кімом не було.

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Питання ядерної програми

Напередодні поїздки американські посадовці обговорювали варіанти підготовки до потенційних переговорів. Серед них — формулювання, яке не передбачало б формального визнання Північної Кореї ядерною державою, але не містило б традиційної вимоги США щодо ліквідації її ядерної зброї. Натомість США прагнули б домогтися обмежень на ядерні та ракетні випробування й розвивати дипломатичні контакти.

Білий дім повідомив The Wall Street Journal, що зберігає відданість денуклеаризації Північної Кореї. Раніше Трамп і Кім Чен Ин зустрічалися тричі, зокрема у 2019 році Трамп став першим чинним президентом США, який увійшов на територію Північної Кореї. Ці контакти не дали суттєвих результатів у питанні денуклеаризації.

Раніше цього місяця Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило, що Північна Корея розширює свій об’єкт зі збагачення урану. За оцінками, країна має близько 60 ядерних боєголовок та міжконтинентальні балістичні ракети, здатні досягати материкової частини США.

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