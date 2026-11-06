Кім Мін Сок вибачився за заяви про Сінчхонджі — Korea Herald

У Південній Кореї лідер правлячої Демократичної партії Кім Мін Сок публічно вибачився за свої заяви про можливий вплив послідовників Церкви Ісуса Сінчхонджі на вибори партійного керівництва. Внутрішнє розслідування партії не виявило доказів на підтримку цих тверджень, повідомляє Korea Herald.

Внутрішня перевірка

Раніше цього тижня Кім уже перепросив на закритій партійній зустрічі. У п’ятницю він повторив вибачення під час засідання верховної ради Демократичної партії, звернувшись до партійців і людей, яких могли зачепити його заяви про втручання релігії в політику під час останнього партійного з’їзду.

Політик заявив, що зосередиться на згуртуванні партії та поліпшенні добробуту людей. Він також сказав, що питання розглядатимуть у межах внутрішніх партійних процедур.

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Попередні заяви та реакція

У липні Кім стверджував, що законодавці, які не підтримують президента Лі Чже Мьона, нібито таємно змовилися з релігійною організацією, щоб її послідовники масово вступали до Демократичної партії. За його версією, це могло вплинути на результат виборів партійного керівництва 17 серпня. Ці заяви широко розцінювали як спрямовані проти колишнього лідера партії Чон Чхон Ре.

Чон і близькі до нього депутати назвали твердження Кіма безпідставними та політично вмотивованими. Опозиційна Партія народної влади закликала до спільного розслідування прокуратури й поліції, посилаючись на попередню перевірку подібних звинувачень щодо масового залучення членів Сінчхонджі. За її результатами, близько 56 тисяч членів церкви були змушені вступити до Партії народної влади.

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