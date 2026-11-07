Кімі Антонеллі очолив другу практику Гран-прі Сан-Паулу — The Rio Times

Гонщик Mercedes Кімі Антонеллі показав найкращий результат у другій вільній практиці Гран-прі Сан-Паулу Формули-1 на автодромі імені Жозе Карлоса Пасе в Бразилії. Його час становив 1 хвилину 10,763 секунди. Як повідомляє The Rio Times, Антонеллі випередив пілота McLaren Ландо Норріса на 0,253 секунди.

Норріс і Ферстаппен — у трійці

Третім у сесії став Макс Ферстаппен із Red Bull, який поступився лідеру 0,259 секунди. Напарник Антонеллі по Mercedes Джордж Расселл посів четверте місце з відставанням у 0,273 секунди, а п’ятим був Оскар Піастрі з McLaren — +0,321 секунди.

У першій практиці найкращий час показав Норріс — 1 хвилина 11,717 секунди. Антонеллі тоді став другим, програвши британському гонщикові 0,082 секунди. Вільні заїзди не приносять очок до чемпіонату: команди використовують їх для тестування налаштувань болідів, шин і режимів роботи двигуна перед кваліфікацією.

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Штраф Расселла та догана Камарі

Ферстаппен повідомив про проблеми з кермуванням, а в Red Bull заявили, що розглядають зміни в його боліді. Расселл уже має штраф у п’ять позицій на стартовій решітці через заміну двигуна. Mercedes може здобути Кубок конструкторів у Сан-Паулу, якщо випередить Ferrari щонайменше на три очки за підсумками гонки.

Бразильський пілот Audi Габріел Бортолето завершив другу практику восьмим, відставши від Антонеллі на 1,017 секунди. Рафаел Камара, який дебютує у Гран-прі за Haas, посів 16-те місце. Стюарди винесли йому догану за перешкоджання Шарлю Леклеру з Ferrari у 15-му повороті. Третє тренування заплановане на 7 листопада, кваліфікація відбудеться того ж дня, а гонка — 8 листопада.

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