П’ятирічний кінь Ombudsman, який належить Godolphin, виграв Japan Cup у Токіо, Японія, у своєму останньому старті перед початком племінної кар’єри. У сідлі був жокей Вільям Б’юк. Перемога стала першою для Godolphin у цих перегонах.

Хід перегонів

Ombudsman проходив поворот на фінішну пряму в середині групи, коли учасники розосередилися по ширині доріжки. Отримавши простір для маневру, він вийшов уперед і перетнув фініш першим. Кінь уперше й востаннє виступив на дистанції одна миля і чотири фарлонги.

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Підсумки

За даними Sky Sports, це шоста перемога Ombudsman у перегонах Групи 1. Другим став Calandagan, якого тренують у Франції. Японські Danon Decile і Masquerade Ball посіли третє та четверте місця відповідно.

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