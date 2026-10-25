Кінодіячка Ліза Кі померла у ПАР у 71 рік — Daily Maverick

У ПАР 11 жовтня у віці 71 року померла Ліза Кі — режисерка документального кіно, колишня директорка Weekly Mail Film Festival та учасниця розвитку сценарної програми Scrawl. Про смерть Кі, яка протягом семи років очолювала фестиваль у Йоганнесбурзі, повідомляє Daily Maverick.

Фестивалі проти цензури

Кі очолила Weekly Mail Film Festival у 1988 році, через рік після його заснування. Програма фестивалю включала заборонені документальні стрічки про боротьбу проти апартеїду, міжнародне кіно та відновлені роботи з історії південноафриканського кінематографа. Організатори домагалися дозволів на показ заборонених фільмів і винятків від Апеляційної ради з питань публікацій.

У 1993 році Кі разом із командою організувала у театрі Wits фестиваль Limits of Liberty, присвячений протидії цензурі. На ньому, зокрема, мали показати «Останню спокусу Христа» Пола Шредера та «Сало, або 120 днів Содому» П’єра Паоло Пазоліні. Фестиваль порушував питання про межі дозволеного й забороненого у майбутній ПАР після апартеїду.

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Документальне кіно та дослідження

Після виборів 1994 року фінансування фестивалю вичерпалося, і Кі зосередилася на власних документальних проєктах. Вона зняла 10 фільмів, частина з яких була епізодами серіалів. Стрічка The Furiosis 1998 року, яка мала найбільший вплив серед її робіт, розповідала про Димітрі Цафендаса, який у 1966 році вбив прем’єр-міністра ПАР Гендріка Фервурда.

Кі також працювала над фільмом The Man Who Knew Too Much 2002 року про Вутера Бассона, керівника південноафриканської програми хімічної зброї, якого того року виправдали. Вона регулярно відвідувала Цафендаса до його смерті в 1999 році та у поданні до Комісії правди і примирення заявляла про жорстоке поводження з ним під час ув’язнення.

Останньою роботою Кі стали дослідження й написання матеріалів для семисерійного проєкту Менді Джейкобсон The Trials of Winnie Mandela, який нещодавно показали на Netflix. У п’ятдесятирічному віці вона також здобула магістерський ступінь з етномузикології.

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