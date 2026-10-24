Кінофестиваль заявив про ймовірно гомофобний напад в Аделаїді — ABC News Australia

В Австралії Аделаїдський кінофестиваль заявив, що один з його відвідувачів зазнав нападу в центральному діловому районі Аделаїди після показу стрічки Jim Queen. Чоловіка госпіталізували із серйозними травмами. Як повідомляє ABC News, організатори вважають, що характер словесних образ, про який їм стало відомо, вказує на ймовірно гомофобний мотив нападу.

Обставини нападу

За даними фестивалю, інцидент стався після того, як глядачі залишили захід у суботу ввечері. Потерпілий чекав на транспорт, щоб повернутися додому. Генеральний директор фестивалю Мет Кестінг розповів, що спочатку чоловіка ображали гомофобними висловами, після чого напад став фізичним.

За словами Кестінга, відвідувач зазнав переломів та провів у лікарні щонайменше добу. Він додав, що чоловік уже залишив медзаклад і, за його інформацією, одужує.

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Розслідування поліції

Поліція підтвердила, що близько 3:50 у неділю відреагувала на повідомлення про напад на чоловіка групою незнайомих йому людей поблизу Норт-Террас і Бенк-стріт у центрі Аделаїди. Потерпілого доправили до лікарні. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до нападу.

У спільній заяві Аделаїдський кінофестиваль і Feast Festival повідомили, що глибоко засмучені та спустошені через інцидент, а також однозначно засудили дискримінацію в усіх її проявах. Генеральний прокурор штату Південна Австралія К'ям Махер заявив, що гомофобним образам не місце у штаті.

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