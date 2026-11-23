У Нью-Йорку, США, голова кінокомпанії Lionsgate Адам Фогельсон заявив, що студія не поспішає анонсувати сьомий фільм франшизи «Голодні ігри». Подальший розвиток серії залежатиме від письменниці Сюзанни Коллінз, яка зберігає активну творчу роль в екранізаціях своїх книжок, повідомляє Variety.

Студія чекає на рішення авторки

На прем’єрі «Голодних ігор: Світанок на Жнивах» Фогельсон сказав, що Коллінз не створює історії без вагомої причини. За його словами, якщо авторка вважатиме, що має важливу історію для розповіді, вона її напише, а студія матиме з цього користь.

Коллінз відвідала прем’єру, але інтерв’ю не давала. Під час підписування автографів на запитання про можливу нову книжку вона відповіла двома словами англійською: «We’ll see». Режисер франшизи Френсіс Лоуренс зазначив, що письменниця не повідомляє команді фільму, чи працює над новим романом, і не дає жодних підказок щодо цього.

Успіх нового приквелу

«Світанок на Жнивах», шоста стрічка франшизи, стартувала в прокаті зі зборами 120 млн доларів. Це майже втричі більше за 44 млн доларів, які зібрав на старті приквел «Балада про співочих пташок і змій» 2023 року.

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За даними RelishMix, охоплення «Світанку на Жнивах» у соціальних мережах до прем’єри становило 652 млн. Це на 66% більше за показник «Балади про співочих пташок і змій», що дорівнював 393 млн.

Популярність історії Геймітча

Новий роман Коллінз, присвячений походженню Геймітча Абернаті, за перший тиждень продав у США понад 1,2 млн примірників. Це вдвічі більше за перші тижневі продажі «Балади про співочих пташок і змій» і втричі більше, ніж у «Переспівниці». До січня 2026 року світові продажі англомовного видання перевищили 4,4 млн примірників.

Екранізація також отримала найвищі в серії оцінки аудиторії: 94% на Rotten Tomatoes та 4,1 бала з 5 на Letterboxd. Фогельсон назвав Коллінз творчою архітекторкою франшизи та наголосив, що Lionsgate прагне зберігати її вплив на всі етапи роботи над проєктами.

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