У Лос-Анджелесі, США, представники кінопреси позитивно відгукнулися про стрічку Девіда Фінчера The Further Mis-Adventures of Cliff Booth — продовження фільму Квентіна Тарантіно Одного разу в Голлівуді. Як повідомляє Variety, критики назвали картину захопливим фільмом для невимушеного перегляду та присвятою Голлівуду й Лос-Анджелесу.

Перші відгуки

Кінокритик Саймон Томпсон описав роботу Фінчера як любовний лист Лос-Анджелесу, відзначивши еклектичний акторський склад і фінальну частину фільму. Критик Зак Поуп назвав картину поєднанням характерного для Тарантіно хаосу, уваги Фінчера до деталей і харизми Бреда Пітта.

Старший репортер The Wrap Дрю Тейлор написав, що «абсолютно полюбив» фільм. Член Critics Choice Рікі Валеро назвав його однією з найкращих стрічок року. Оглядач Variety Клейтон Девіс схарактеризував фільм як дику й смішну стрічку та окремо відзначив гру Пітта, Елізабет Дебікі, Скотта Каана й Пітера Веллера.

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Сюжет і команда

Події фільму відбуваються 1977 року, через вісім років після подій Одного разу в Голлівуді. Бред Пітт знову грає каскадера Кліффа Бута, який працює фіксером голлівудської студії та опиняється у складній ситуації, працюючи на популярного кіноактора. До акторського складу також увійшли Елізабет Дебікі, Скотт Каан, Ях’я Абдул-Матін II, Карла Гуджіно та Пітер Веллер.

Сценарій написав Квентін Тарантіно, який не став режисером проєкту, оскільки, за даними Variety, планує зняти ще лише один повнометражний фільм. За словами Фінчера, перша версія сценарію налічувала 230 сторінок, з яких він скоротив 60.

Прокат і стримінг

Фільм вийде ексклюзивно в кінотеатрах IMAX 25 листопада, а 23 грудня стане доступним на Netflix. Пітт отримав «Оскар» за роль Кліффа Бута в оригінальній стрічці 2019 року, яка зібрала 410 млн доларів у світовому прокаті та здобула 10 номінацій на премію Американської кіноакадемії.

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