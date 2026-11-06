Кінські каштани у Великій Британії зацвіли більш як на пів року раніше — The Guardian

У Великій Британії кінські каштани почали цвісти та демонструвати ознаки весняного росту більш як на пів року раніше звичного терміну. М’яка осіння погода після літа з екстремальною спекою та посухою могла сприяти цьому явищу, повідомляє The Guardian.

Жовтень був теплішим за середні показники в усіх частинах Сполученого Королівства. Він став дев’ятим місяцем поспіль, коли середня температура перевищувала норму.

Ризик для запилювачів

Керівник природоохоронних програм Woodland Trust Кріс Ніколс заявив, що передчасне цвітіння викликає занепокоєння через можливе порушення синхронізації між деревами та комахами-запилювачами. За його словами, дерева мають цвісти в певний період, щоб їхній цикл збігався з активністю комах, від яких вони залежать.

Менеджерка програм громадянської науки Woodland Trust Кейт Льютвейт назвала раннє цвітіння ознакою стресу дерев. На її думку, посуха могла змусити дерева призупинити важливі фізіологічні процеси, подібно до зимового спокою. Після дощів рослини могли відновити весняне цвітіння поза сезоном.

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Наслідки спеки та посухи

Улітку багато дерев пережили так звану ранню осінь: вони в’янули та передчасно скидали листя. Експерти також повідомляли, що вікові дуби в Англії гинуть через високу температуру та посуху.

Керівник колекцій дерев у Королівських ботанічних садах К’ю Кевін Мартін зазначив, що дерева в місцевому дендрарії також переходять до передчасного весняного росту. Він пояснив, що через літній стрес дерева увійшли в стан спокою, а теплі умови восени знову стимулювали їхній розвиток. За оцінкою Мартіна, повний вплив цього явища стане зрозумілим лише навесні 2028 року.

Мартін також повідомив, що після посухи дерева, особливо на південному сході Англії, дали мало приросту й стали вразливішими до пошкоджень під час штормів. Під час штормів Остін і Боело зафіксували більше випадків пошкодження та падіння дерев, ніж очікували за такої сили вітру.

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