Кіпр будує чотири нові стаціонарні опріснювальні установки, щоб у майбутньому забезпечувати всі потреби країни у воді за рахунок моря. На проєкт витратять понад 200 млн євро, повідомляє Cyprus Mail з посиланням на міністра сільського господарства Христоса Сенекіса.

Міністр назвав програму найдорожчою інвестицією у водну безпеку країни з 1980-х років. За його словами, після реалізації проєкту воду з водосховищ резервуватимуть для фермерів. Це має дати аграріям можливість завчасно знати доступні обсяги води та планувати роботу на кожен сезон.

Інвестиції у водну інфраструктуру

Сенекіс порівняв масштаб інвестицій із будівництвом дамби Куріс і Південного трубопроводу. Близько 43% бюджету міністерства на наступний рік передбачено для водної інфраструктури.

Відомство також розвиває інфраструктуру для ширшого використання відновленої води. До кінця місяця планують завершити проєкт зі встановлення водозберігальних насадок на побутові крани. За словами міністра, це забезпечить істотну економію води за невеликих витрат.

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Допомога фермерам і участь ізраїльських компаній

Фермери на Кіпрі й надалі відчувають наслідки торішньої посухи. Сенекіс повідомив, що подав документований запит до Європейського Союзу, який забезпечив 4,6 млн євро для компенсації втрачених доходів. Виплати виробникам мають здійснити протягом наступних двох місяців.

Ізраїльська державна водна компанія Mekorot є одним із ключових партнерів кіпрської програми опріснення з 2015 року, коли Департамент розвитку водних ресурсів почав співпрацю з нею щодо об'єктів у Лімасолі та Ларнаці. Підрозділ Mekorot відкрив у Лімасолі установку вартістю 50 млн євро, розраховану на виробництво 40 тис. кубометрів води на добу з можливістю збільшення до 60 тис. кубометрів. Очікувалося, що дві установки покриватимуть приблизно 40% водоспоживання острова.

Ізраїльський підрядник також будує мобільну установку на річці Гарілліс у Лімасолі потужністю 10 тис. кубометрів на добу. Вона ще не запрацювала через затримки з постачанням обладнання, пов'язані з війною на Близькому Сході.

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