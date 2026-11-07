Кіпр і Греція запитали кандидата Туреччини про міжнародне право — Cyprus Mail

Кіпр і Греція під час інтерактивного діалогу Генеральної асамблеї ООН поставили кандидату Туреччини на посаду генерального секретаря ООН Ферідуну Сінірліоглу запитання щодо міжнародного права, статусу Республіки Кіпр і турецько-лівійського меморандуму. Як повідомляє Cyprus Mail, він заявив, що у своїй роботі керуватиметься Статутом ООН, зокрема й у кіпрському питанні, однак прямо не відповів на більшість поставлених запитань.

Питання Кіпру

Посол Кіпру при ООН Марія Міхаель згадала лист Сінірліоглу від 19 травня 2022 року, написаний ним у національній якості. За її словами, в документі стверджувалося, що Республіка Кіпр припинила існування як юридична особа у 1963 році.

Вона запитала, чи визнає кандидат суверенітет, незалежність, територіальну цілісність Кіпру та його статус держави-члена ООН. Міхаель також попросила його засудити напади на миротворців у Пілі в серпні 2023 року, прийняти позицію Ради Безпеки щодо Вароші та зобов’язатися виконувати резолюції Ради Безпеки.

Кіпрська дипломатка також порушила питання ймовірних порушень прав людини в Туреччині та запитала, чи підтримає Сінірліоглу незалежні, неупереджені й ефективні розслідування таких тверджень. Вона поцікавилася його позицією щодо оцінки Управління ООН з прав людини, яке визнало незаконними загальні заборони на демонстрації після арешту мера Стамбула Екрема Імамоглу у 2025 році.

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Заперечення Греції

Посол Греції при ООН Аглая Балта зосередилася на турецько-лівійському морському меморандумі 2019 року. Вона заявила, що Туреччина й Лівія не мають суміжних або протилежних узбереж і спільного морського кордону, а угода не враховує Крит і Додеканеські острови.

Балта назвала меморандум спробою перекроїти географію та заявила, що його нещодавня ратифікація Палатою представників Лівії не надає угоді юридичної сили. Вона запитала кандидата, як його зобов’язання дотримуватися міжнародного права узгоджується із захистом таких претензій.

Сінірліоглу заявив, що Статут ООН визначатиме його роботу, зокрема щодо кіпрського питання. Він також процитував колишнього генсека ООН Дага Гаммаршельда, назвавши нейтральність проявом доброчесності, але не дав прямої відповіді на питання про визнання Кіпру, Пілу, Варошу та права людини.

Щодо меморандуму Сінірліоглу сказав, що його кандидатуру висунула Туреччина, але він не представляє державу. Він також нагадав, що Греція підтримала його обрання генеральним секретарем ОБСЄ, і заявив, що неодноразово демонстрував здатність бути неупередженим та незалежним міжнародним службовцем. Для призначення генсека ООН кандидат має отримати щонайменше дев’ять голосів у Раді Безпеки без вето постійного члена, після чого його кандидатуру має схвалити Генеральна асамблея.

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