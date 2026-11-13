Кіпр і Ліхтенштейн завершили укладення угоди про уникнення подвійного оподаткування доходів та запобігання ухиленню від сплати податків. Про це повідомило Міністерство фінансів Кіпру.

Двостороння співпраця

Як повідомляє Cyprus Mail, міністерство оголосило про завершення роботи над документом у дописі на платформі X. У відомстві назвали домовленість важливим етапом зміцнення двосторонньої співпраці між двома країнами.

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Мета документа

Угода має усунути ситуації, за яких один і той самий дохід оподатковується двічі. Вона також покликана підтримати співпрацю двох юрисдикцій у протидії ухиленню від сплати податків.

Очікуваний вплив

За оцінкою кіпрського Міністерства фінансів, угода посилить правову визначеність у сфері оподаткування. У відомстві також заявили, що вона має сприяти транскордонній підприємницькій діяльності та інвестиційним можливостям між Кіпром і Ліхтенштейном.

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