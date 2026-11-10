Кіпр очікує перший газ із Глаука та Пегаса у 2033 році — Cyprus Mail

Кіпр планує розпочати видобуток природного газу з родовищ Глаук і Пегас у блоці 10 своєї виключної економічної зони з 2033 року. Остаточне інвестиційне рішення щодо проєкту очікують у 2029 році, заявив міністр енергетики Міхаел Даміанос після зустрічі президента Нікоса Христодулідіса з віцепрезидентом ExxonMobil з глобальної розвідки Джоном Арділлом, повідомляє Cyprus Mail.

Буріння відновлять у грудні

Даміанос зазначив, що роботи відбуваються за попередньо визначеним графіком. Він також повідомив про нове буріння, яке має розпочатися у грудні.

Джон Арділл підтвердив, що бурова установка повернеться на Кіпр у грудні для додаткового буріння та випробувань на родовищі Пегас. За його словами, ці роботи допоможуть сформувати підхід до подання плану розробки та видобутку родовища, який очікують наступного року.

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Варіанти експорту газу

Права на блок 10 спільно належать ExxonMobil і QatarEnergy. У червні обидва родовища визнали комерційно придатними. Президент Кіпру тоді назвав це рішення підтвердженням перспектив кіпрської виключної економічної зони та східного Середземномор'я як потенційного енергетичного коридору для Європи.

ExxonMobil розглядає кілька шляхів освоєння покладів: будівництво об'єкта на Кіпрі з трубопроводом до Єгипту, використання наявних єгипетських потужностей зі скраплення газу або плавучий LNG-завод. Арділл зауважив, що плавучий варіант зазвичай потребує більших витрат, а для спорудження наземних LNG-заводів необхідні більші ресурси, ніж ті, які наразі виявили в блоці 10.

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