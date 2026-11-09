Кіпр оцінив газові запаси у 20 трлн кубічних футів — Cyprus Mail

Міністр енергетики Кіпру Міхаліс Даміанос заявив, що шість відкритих у країні газових родовищ містять орієнтовно 20 трлн кубічних футів природного газу. Перший газ із родовища Кронос, за його словами, очікують у першій половині 2028 року, повідомляє Cyprus Mail.

Рішення щодо родовища Кронос

На щорічній конференції Economist у Нікосії Даміанос повідомив, що італійська Eni та французька TotalEnergies ухвалили остаточне інвестиційне рішення щодо Кроноса в липні. Основні контракти для реалізації проєкту сторони підписали в жовтні.

Газ із Кроноса планують транспортувати через наявну інфраструктуру в Єгипті на міжнародні ринки, передусім до Європи. За словами міністра, також триває робота над родовищем Афродіта, а ключові угоди з Єгиптом щодо нього вже укладено.

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Енергетична ізоляція та інтерконектор

Партнери в блоках 5 і 10 розглядають варіанти розробки та продажу своїх відкриттів. Даміанос зазначив, що нещодавня криза в Ормузькій протоці продемонструвала потребу диверсифікувати джерела енергії, маршрути постачання, інфраструктуру та партнерства.

Він також звернув увагу, що невелика ізольована електроенергетична система Кіпру без міждержавних з'єднань зумовлює значну залежність від імпортного палива. Міністр пов'язав її скорочення з розвитком накопичувачів енергії, модернізацією мережі та проєктом Great Sea Interconnector, який має з'єднати Кіпр, Грецію та Ізраїль.

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