Кіпр планує додати футбольні квитки до Digital Citizen — Cyprus Mail

На Кіпрі державний застосунок Digital Citizen, яким користуються понад 170 тисяч людей, розширюють цифровими посвідченнями для неповнолітніх, документами на проживання для іноземців і автоматичними нагадуваннями про завершення строку дії документів. Також влада планує протягом місяця оголосити про додавання до застосунку квитків на футбольні матчі, повідомляє Cyprus Mail.

Бюджет на цифровізацію

Заступник міністра досліджень, інновацій та цифрової політики Нікодемос Даміану представив парламентському фінансовому комітету програму відомства на 2027 рік обсягом 212,2 млн євро. Із цієї суми 150,2 млн євро спрямують безпосередньо заступнику міністерства, ще 62 млн євро передбачено для інших державних відомств.

За словами Даміану, за останні два роки в країні запустили понад 200 нових цифрових сервісів. Серед них — система управління школами eDEA, через яку провели понад 136 тисяч реєстрацій учнів, а також нова поштова система, що обробила більш ніж 300 тисяч відправлень Drop and Send. Поліцейська платформа DigiPol за кілька місяців видала 21 тисячу довідок про відсутність судимості.

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Нові системи та кібербезпека

Уряд також упроваджує нові системи для митниці, соціального страхування, судового сектору, а також інтегровану платформу для заступника міністерства судноплавства і систему екстреного інформування CY-Alert. У системі соціального страхування цифровізація, за словами заступника міністра, скоротила час розгляду заяв на 30–70% залежно від виду виплати.

У 2027–2028 роках Кіпр планує підтримати проєкти системи екстрених комунікацій NG 112, центру командування та контролю поліції, системи управління майном турків-кіпріотів і єдиної платформи медичних записів, що має розширити можливості системи охорони здоров’я GeSY. Наступний етап розвитку Digital Citizen передбачає інтеграцію функцій Європейського гаманця цифрової ідентичності та механізму перевірки віку для захисту неповнолітніх онлайн.

Даміану також повідомив, що уряд третій рік поспіль виділяє окреме фінансування на кібербезпеку. У 2026 році для держслужби вперше запровадили спільну політику кіберзахисту з єдиними правилами, стандартами та навчальними програмами для працівників.

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