Кіпр планує запровадити пенсійну реформу з 1 січня 2027 року — Cyprus Mail

Уряд Кіпру планує запровадити пенсійну реформу з 1 січня 2027 року. Відповідний законопроєкт мають подати до парламенту найближчими днями, заявив міністр праці Марінос Мусіуттас, повідомляє Cyprus Mail.

Збільшення найнижчих пенсій

За словами міністра, зміни стануть першим фундаментальним оновленням системи соціального страхування країни майже за пів століття. Головною метою реформи є підвищення пенсій, передусім найнижчих.

Під час розрахунку пенсійних прав також планують враховувати періоди догляду за дітьми або родичами, життя з інвалідністю та навчання.

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Кошти фонду соціального страхування

Реформа, за словами Мусіуттаса, має припинити запозичення уряду з Фонду соціального страхування та започаткувати поступове погашення державного боргу перед фондом. Резерви фонду нині становлять приблизно 12 млрд євро, заявив міністр.

Майбутні профіцити фонду планують інвестувати в межах сучасної та прозорої системи нагляду. Окремо уряд проводить соціальний діалог щодо посилення другого рівня пенсійної системи, зокрема професійних пенсійних схем і фондів забезпечення, які мають давати майбутнім пенсіонерам додатковий дохід.

Інші заяви міністра

Мусіуттас пов'язав можливість інвестувати в охорону здоров'я, освіту та соціальний добробут із відповідальним управлінням державними фінансами й стійкістю економіки. Він також згадав податкову реформу, запроваджену в січні 2026 року, та реформи у сфері освіти, що тривають.

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